Home

Шахматы

турнир претендентов 2020
Комментарии живых турниров

Турнир претендентов 2020

Матч за звание чемпиона мира по шахматам 2020
Новости шахмат

Ближайший матч на первенство мира вероятно пройдет в Дубае

Suleymanli
Новости шахмат

14-летний победитель Аэрофлота

Великий и Ужасный DrDrunkenstein
Истории

Великий и Ужасный DrDrunkenstein

Biz-kasparov-511682700
Интервью

Гарри Каспаров про AlphaZero и искусственный интеллект

Цейтнот в шахматах
Статьи о шахматах

Про цейтнот в шахматах

Воспоминания сына о Мише
Истории

Воспоминания сына о Мише

салли и миша
Истории

Найти рай…и потерять его снова

пешечный эндшпиль для начинающих
Статьи о шахматах

Пешечный эндшпиль для начинающих

таль шахматы
Истории

Салли и Миша: пути расходятся

Помочь развитию сайта
    Как ходит король в шахматах
    Для детей и начинающих
    Для детей и начинающих

    Как ходит король в шахматах

    Как ходит ладья в шахматах
    Для детей и начинающих
    Для детей и начинающих

    Как ходит ладья в шахматах

    Как ходит пешка в шахматах
    Для детей и начинающих
    Для детей и начинающих

    Как ходит пешка в шахматах

    Как ходит конь в шахматах
    Для детей и начинающих
    Для детей и начинающих

    Как ходит конь в шахматах

    современная защита
    Дебюты в шахматах и ловушки
    Дебюты в шахматах и ловушки

    Современная защита

    английское начало
    Дебюты в шахматах и ловушки
    Дебюты в шахматах и ловушки

    Английское начало

    cтароиндийское начало
    Дебюты в шахматах и ловушки
    Дебюты в шахматах и ловушки

    Староиндийское начало

      дарья чарочкина шахматы
      Биографии шахматистов
      Биографии шахматистов

      Дарья Чарочкина

      давид антон гихарро
      Биографии шахматистов
      Биографии шахматистов

      Давид Антон Гихарро

      Оксана Грицаева шахматы
      Биографии шахматистов
      Биографии шахматистов

      Оксана Грицаева

      Максим Вашье-Лаграв
      Биографии шахматистов
      Биографии шахматистов

      Максим Вашье-Лаграв

      жертва ферзя за две фигуры
      Блиц-партии от первого лица
      Блиц-партии от первого лица

      Жертва ферзя за две фигуры

      скандинавская защита
      Блиц-партии от первого лица
      Блиц-партии от первого лица

      Приключения в Скандинавской защите

      ферзь в засаде
      Блиц-партии от первого лица
      Блиц-партии от первого лица

      Ферзь притаился в засаде

        Фильмы про шахматы
        Развлекательные ролики
        Развлекательные ролики

        Фильмы про шахматы

        чемпион мира новичок
        Развлекательные ролики
        Развлекательные ролики

        Чемпион мира против новичка

        шахматы фильм револьвер стейтем
        Развлекательные ролики
        Развлекательные ролики

        Шахматы в фильме Револьвер

        Мультфильмы про шахматы
        Развлекательные ролики
        Развлекательные ролики

        Мультфильмы про шахматы

        Close

        Share this video